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Posted 25 июня 2020, 18:23

Published 25 июня 2020, 18:23

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Двухлетний малыш выпал из окна и разбился насмерть в Новочеркасске

25 июня 2020, 18:23
В Новочеркасске было возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна, говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, в четверг утром, 25 июня 2020 года малыш остался без присмотра родителей. Он выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок умер, несмотря, на попытки медиков спасти его. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

«В ходе расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям родителей погибшего ребенка, а также должностных лиц органов профилактики», — отмечается в сообщении.

Это уже второй несчастный случай, произошедший с малолетними детьми, в Новочеркасске за июнь. Ранее годовалый малыш получил серьезные травмы головы, выпав из окна второго этажа.

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