Двухлетний малыш выпал из окна и разбился насмерть в Новочеркасске

По версии следствия, в четверг утром, 25 июня 2020 года малыш остался без присмотра родителей. Он выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок умер, несмотря, на попытки медиков спасти его. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.