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Posted 25 июня 2020, 18:23

Published 25 июня 2020, 18:23

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Когда откроют детские лагеря, ростовский Роспотребнадзор решит на следующей неделе

25 июня 2020, 18:23
Решение о запуске летней оздоровительной кампании в Ростовской области Роспотребнадзор примет на следующей неделе, сообщил глава ведомства Евгений Ковалев.

По его словам, решение об открытии детских оздоровительных лагерей будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Ковалев отметил, что все лагеря ведут подготовку к приему детей. Некоторые из лагерей ожидают начало первой смены с 4 по 7 июля.

«Но, если ситуация станет критической и угроза распространения коронавируса будет расти, решения об открытии оздоровительных учреждений приниматься не будут», — подытожил глава Роспотребнадзора.

Напомним, что на 25 июня в Ростовской области было зарегистрировано 9074 случаев заражения коронавирусом, вылечилось 52% пациентов, умерли 100 человек.

#Общество#Новости
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