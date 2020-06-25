Когда откроют детские лагеря, ростовский Роспотребнадзор решит на следующей неделе

По его словам, решение об открытии детских оздоровительных лагерей будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Ковалев отметил, что все лагеря ведут подготовку к приему детей. Некоторые из лагерей ожидают начало первой смены с 4 по 7 июля.