Когда откроют детские лагеря, ростовский Роспотребнадзор решит на следующей неделе

Posted 25 июня 2020, 18:23
Published 25 июня 2020, 18:23
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
По его словам, решение об открытии детских оздоровительных лагерей будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Ковалев отметил, что все лагеря ведут подготовку к приему детей. Некоторые из лагерей ожидают начало первой смены с 4 по 7 июля.
«Но, если ситуация станет критической и угроза распространения коронавируса будет расти, решения об открытии оздоровительных учреждений приниматься не будут», — подытожил глава Роспотребнадзора.
Напомним, что на 25 июня в Ростовской области было зарегистрировано 9074 случаев заражения коронавирусом, вылечилось 52% пациентов, умерли 100 человек.