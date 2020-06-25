«Коронавирус довел»: ростовчане устроили заплывы в фонтане

Posted 25 июня 2020, 06:10
Published 25 июня 2020, 06:10
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
В городе наступила жаркая погода и вместе с этим из-за коронавируса закрыты пляжи. Горожане нашли выход из ситуации и решили искупаться в фонтане у парка Революции. В чашу фонтана залезли несколько детей, а также взрослая женщина. Автор публикации разместил фото с места отдыха.
«Когда дети лезут в чашу фонтана еще можно понять. Но когда взрослая женщина решила вспомнить детство, то это выглядит так себе», — говорится в подписи к снимку. «Ой, если бы там была девушка молодая, то ты бы по-другому разговаривал. Это коронавирус довел», — прозвучало в комментариях.
Многие пользователи в комментариях попросили автора публикации не лезть не в свое дело.