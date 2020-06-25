«Коронавирус довел»: ростовчане устроили заплывы в фонтане

«Когда дети лезут в чашу фонтана еще можно понять. Но когда взрослая женщина решила вспомнить детство, то это выглядит так себе», — говорится в подписи к снимку. «Ой, если бы там была девушка молодая, то ты бы по-другому разговаривал. Это коронавирус довел», — прозвучало в комментариях.