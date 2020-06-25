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Posted 25 июня 2020, 06:10

Published 25 июня 2020, 06:10

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

«Коронавирус довел»: ростовчане устроили заплывы в фонтане

25 июня 2020, 06:10
Жители Ростова-на-Дону решили использовать фонтаны в качестве водоемов для купания, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

В городе наступила жаркая погода и вместе с этим из-за коронавируса закрыты пляжи. Горожане нашли выход из ситуации и решили искупаться в фонтане у парка Революции. В чашу фонтана залезли несколько детей, а также взрослая женщина. Автор публикации разместил фото с места отдыха.

«Когда дети лезут в чашу фонтана еще можно понять. Но когда взрослая женщина решила вспомнить детство, то это выглядит так себе», — говорится в подписи к снимку. «Ой, если бы там была девушка молодая, то ты бы по-другому разговаривал. Это коронавирус довел», — прозвучало в комментариях.

Многие пользователи в комментариях попросили автора публикации не лезть не в свое дело.

#Общество#Новости
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