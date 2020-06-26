Футбол погнался за деньгами: отмоют ли Сочи от позора после матча с юниорами Ростова

Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин рассказал корреспонденту RostovGazeta, что оптимальный выход из ситуации, при которой одну команду закрывают на карантин перед матчем, может быть упущен. «Наверное, нужно было оперативно разобраться. Регламент чемпионата в условиях пандемии принимался в одной ситуации, а сейчас, когда снят карантин практически везде, в сущности не осталось никаких ограничений, наверное, разумно бы было сажать команды на карантин на базы или что-то в этом роде. В любом случае, надо было пересмотреть правила, потому что обстановка изменилась, а правила — нет, и это неправильно», — отметил он. По мнению комментатора, ситуация стала неконтролируемой. «И я не очень понимаю, как взять ее под контроль. По крайней мере, я не готов высказывать по этому поводу рекомендации и советы», — добавил собеседник.