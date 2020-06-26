Футбол погнался за деньгами: отмоют ли Сочи от позора после матча с юниорами Ростова

Корреспондент RostovGazeta попытался разобраться, какие последствия ждут футбольное сообщество после этой игры.
Почему «сочинцам» начали показывать средние пальцы
Перед матчем с сочинцами у шести игроков «Ростова» обнаружили коронавирус. Всю команду после этого отправили на 14-дневный карантин. Президент клуба Арташес Арутюнянц сообщал, что «Ростов» продолжит участвовать в чемпионате после этого форс-мажора.
Российская Премьер-Лига предложила клубам обоюдно решить вопрос о переносе игры. Но в «Сочи» заявили, что не могут перенести матч из-за плотного графика. В итоге в назначенный день на поле со стороны «Ростова» вышли воспитанники футбольной академии ФК «Ростов» и проиграли с разгромным счётом 10:1. Несмотря на это, болельщики поддержали клуб, а лучшим игроком матча, 17-летним вратарем Денисом Поповым, заинтересовались за рубежом.
После этого «Сочи» начали критиковать: болельщики назвали игру «позором», политики потребовали аннулировать ее результаты, а жены футболистов публиковали фото с неприличными жестами в адрес бывших соперников.
ФК «Ростов» в своем официальном заявлении о ситуации отметил, что решение по этой игре должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать клубу в переносе. «При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК „Сочи“. Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив „Сочи“ под шквал критики», — отмечается в сообщении клуба.
Это далеко не последний случай выявления коронавируса у игроков. Так инфекцию нашли у троих футболистов «Динамо». И матч этого клуба с «Краснодаром» перенесли: соперник согласился изменить дату игры на 19 июля. COVID-19 оказался заражен игрок «Уфы», что не помешало команде выступить, также инфицированы несколько футболистов «Оренбурга». Пока никто, кроме «Ростова», не выставлял на игру молодежку против основного состава соперника.
Остается неясным статус случаев заражения игроков. Руководство Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги заявило, что заражение коронавирусом нельзя считать форс-мажором. Однако лига тут же, в сообщении о переносе матча «Динамо» и «Краснодара», указывает, что это произошло из-за форс-мажора.
Что касается нынешнего положения «Ростова», то матч клуба с «Арсеналом» должен пройти 27 июня. Однако пока не ясно, сможет ли выйти на поле основной состав: это будет зависеть от результатов последних тестов.
Пресс-служба футбольного клуба не ответила на вопросы корреспондента RostovGazeta по этому поводу.
Для чего потребовали уволить главу РПЛ
После того, как Российская Премьер-Лига «самоустранилась» от матча между «Ростовом» и «Сочи», главу организации Сергея Прядкина предложили уволить, а результаты матча — аннулировать. Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев написал такое обращение министру спорта РФ.
Евгений Федяев рассказал корреспонденту RostovGazeta, что на следующий день после его обращения действующий глава Лиги прервал молчание и выступил с комментарием по скандальному матчу. «В интервью федеральному новостному каналу он назвал подобный формат состязания, где, по сути, дети борются на равных с 30-летними профессиональными спортсменами „несправедливым“. Почему он молчал всю неделю, и не давал никаких разъяснений общественности ни до матча, ни после? И если такой формат недопустим и несправедлив, то почему Лига позволила ему состояться?», — отметил депутат.
Парламентарий добавил, что в этом же интервью глава лиги рассказал, что организация не вмешивалась в этот вопрос, потому что якобы в календаре РПЛ не было резервных дат для переноса матча. «Поэтому решение было отдано на откуп клубам, а по сути, ФК „Сочи“, владельцем которого является олигарх Борис Ротенберг, а по совместительству близкий друг действующего президента страны. И спарринг-партнёр Владимира Путина, как настоящий „Мужчина“, отказал в переносе матча», — отметил собеседник.
Депутат заметил, что по той же причине, что была и у «Ростова», перенесен матч «Краснодара» и «Динамо». «В стане москвичей также несколько футболистов заражены коронавирусом, и как ни странно, но данный матч был перенесён, то есть резервная дата нашлась. Всему виной политика двойных стандартов со стороны РПЛ и крайне сомнительное чувство достоинства у владельцев некоторых клубов», — считает Федяев.
Он пояснил, что перенос матча «Динамо» с «Краснодаром» произошел именно при согласии «Быков». «Владелец которых, Сергей Галицкий, как настоящий Мужчина пошёл на встречу «Динамо», которые по объективным причинам не могут выставить на игру сильнейший состав. Галицкому не нужны сомнительные победы, он строил команду с нуля, уже больше 10 лет в большом спорте, и знает, что такое уважение к сопернику, честь и справедливость», — полагает Федяев. Он назвал Ротенберга «случайным пассажиром в спорте. «Ему всучили футбольный клуб без истории, чтобы просто стадион в Сочи не простаивал, и судя по всему, плевать ему на репутацию и «fair play». Буду рад ошибаться, если вдруг он даст согласие аннулировать матч и переиграть его в резервную дату, иначе от такого позора ФК «Сочи» не отмыться никогда», — добавил депутат
По последним данным, как отметил Федяев, коронавирусом заражены восемь футболистов «Оренбурга». И после игры с этой командой ФК «Локомотив» ушел на самоизоляцию на собственной базе. «Это говорит в первую очередь о несостоятельности руководства РФС и РПЛ, которые не предвидели возможное развитие событий и пустили всё на самотёк, не откорректировав регламент, не сделав, по сути, ничего, они только сейчас начали консультации с Роспотребнадзором. Это, по моему мнению, абсолютная, более того, преступная халатность и профнепригодность», — считает собеседник.
Ради денег потеряли деньги
Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин рассказал корреспонденту RostovGazeta, что оптимальный выход из ситуации, при которой одну команду закрывают на карантин перед матчем, может быть упущен. «Наверное, нужно было оперативно разобраться. Регламент чемпионата в условиях пандемии принимался в одной ситуации, а сейчас, когда снят карантин практически везде, в сущности не осталось никаких ограничений, наверное, разумно бы было сажать команды на карантин на базы или что-то в этом роде. В любом случае, надо было пересмотреть правила, потому что обстановка изменилась, а правила — нет, и это неправильно», — отметил он. По мнению комментатора, ситуация стала неконтролируемой. «И я не очень понимаю, как взять ее под контроль. По крайней мере, я не готов высказывать по этому поводу рекомендации и советы», — добавил собеседник.
Среди последствий того, что правила проведения игр не изменены, Василий Уткин назвал возможную гибель людей, потому что болезнь смертельно опасна.
«И мы можем не доиграть чемпионат. Этого тоже бы не хотелось, потому что одно дело — принять решение и не доигрывать. Я считаю, что это было бы неправильное решение. До сих пор уверен, что стоило доигрывать. (В видео на своем youtube-канале Василий Уткин отмечал, что чемпионат стоило доиграть, потому что это запускает всю футбольную индустрию — RostovGazeta). По крайней мере, это было бы решение. А худшее, что может быть — это начать и не доиграть. Но обстоятельства могут быть уже слишком сложны и опасны», — считает собеседник. Комментатор также отмечал в выпуске, что допущение таких матчей, как между «Ростовом» и «Сочи» — это «полный бред» на фоне доигрывания чемпионата. Этот матч является носителем рекламы РПЛ, которую такими образом дискредитируют.
На вопрос корреспондента о том, как могут сказаться такие игры, как между «Ростовом» и «Сочи» на отношениях со спонсорами, комментатор отметил, что это 16 частных вопросов, у каждого клуба в отдельности. «А что касается спонсоров лиги, то, опять-таки, в данном случае лига и Российский футбольный союз взвешивали риски сами. Они, собственно, ради того, чтобы сохранить отношения со спонсорами, все эти вопросы ставили и прорабатывали. В остальном, что касается бизнеса: как поработаешь — так и полопаешь. Хорошо поработают — сохранят отношения», — считает Василий Уткин. По его словам, все потеряли деньги. «Соответственно, за чужие ошибки сейчас никто платить не готов. Я считаю, что это нормально и даже позитивно, потому что порождает в будущем ответственность за свои слова и поступки», — заключил он.