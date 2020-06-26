rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2020, 14:28

Published 26 июня 2020, 14:28

Modified 1 октября, 13:28

Updated 1 октября, 13:28

На свободу выпустили несколько сотен уток-крякв в Ростовской области

26 июня 2020, 14:28
В естественную среду обитания в Ростовской области выпустили 400 уток крякв, говорится в сообщении регионального правительства.

Несколькими неделями ранее на территории Манычского производственного охотничьего участка в Веселовском районе было выпущено еще 200 уток.

В областном правительстве пояснили, что Манычский производственный охотничий участок закреплен за ФГБУ «Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство». Его специалисты разводят оленей и ланей, а также птиц — уток, куропаток и фазанов.

Кроме того, в мае в естественную среду обитания выпустили 30 благородных оленей и 35 ланей.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Михаила Фишкина, сохранение биологического разнообразия является одной из важнейших задач.

Напомним, что в июне жители Ростова заметили бегающих по городу оленей. Животные щипали траву на газоне по улице Шолохова и почти не реагировали на людей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика