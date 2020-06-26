На свободу выпустили несколько сотен уток-крякв в Ростовской области

Posted 26 июня 2020, 14:28
Published 26 июня 2020, 14:28
Modified 1 октября, 13:28
Updated 1 октября, 13:28
Несколькими неделями ранее на территории Манычского производственного охотничьего участка в Веселовском районе было выпущено еще 200 уток.
В областном правительстве пояснили, что Манычский производственный охотничий участок закреплен за ФГБУ «Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство». Его специалисты разводят оленей и ланей, а также птиц — уток, куропаток и фазанов.
Кроме того, в мае в естественную среду обитания выпустили 30 благородных оленей и 35 ланей.
По словам министра природных ресурсов и экологии региона Михаила Фишкина, сохранение биологического разнообразия является одной из важнейших задач.
Напомним, что в июне жители Ростова заметили бегающих по городу оленей. Животные щипали траву на газоне по улице Шолохова и почти не реагировали на людей.