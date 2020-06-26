«Спецоперацию» единороссов по спасению водовода высмеяли ростовчане

На место коммунального коллапса прибыла группа народных избранников от «Единой России». О подвиге городских и областных депутатов отчитался бизнесмен Раджив Мирзалиев у себя в соцсети. «В иных бы случаях последствия, возможно, были бы непредсказуемыми, а восстановительные работы не скорыми. В нашем случае всё заметно лучше. У нас слажено работает уже сложившаяся команда победителей», — написал он (орфография и пунктуация сохранены).