«Спецоперацию» единороссов по спасению водовода высмеяли ростовчане

Posted 26 июня 2020, 13:02
Published 26 июня 2020, 13:02
Modified 1 октября, 13:42
Updated 1 октября, 13:42
Возглавил движение «по спасению водовода» бывший мэр города Михаил Чернышев, но ростовчане нашли в этом множество поводов для сарказма.
Напомним, что коммунальная авария стала причиной потопа в СЖМ. Под воду ушла улица Орбитальная.
На место коммунального коллапса прибыла группа народных избранников от «Единой России». О подвиге городских и областных депутатов отчитался бизнесмен Раджив Мирзалиев у себя в соцсети. «В иных бы случаях последствия, возможно, были бы непредсказуемыми, а восстановительные работы не скорыми. В нашем случае всё заметно лучше. У нас слажено работает уже сложившаяся команда победителей», — написал он (орфография и пунктуация сохранены).
«Руку на пульсе» держал и бывший мэр Ростова. «В телефоном режиме сам регулярно интересовался, как идут работы, давал советы, подсказывал. На месте уже с 19:20 работали специалисты, которым удалось локализовать аварию и устранить вытекание воды на рельеф местности. Дома переключили на резервную линию, и пошла работа по ликвидации последствий аварии.», — рассказал подписчикам Мирзалиев.
«Прям вместе с ремонтной бригадой, небось, работали? Непосредственно с трубами?”- поинтересовалась у победителя праймериз ЕР на выборах в Гордуму Ростова одна из его подписчиц. «Один рабочий с лопатой, два бригадира, пять региональных руководителей и дюжина депутатов от ЕР ударно копали яму», — пошутил другой ростовчанин. «Зачем нам ремонтные бригады, когда есть действующие и будущие депутаты», — написал еще один комментатор.