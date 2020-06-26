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Posted 26 июня 2020, 13:02

Published 26 июня 2020, 13:02

Modified 1 октября, 13:42

Updated 1 октября, 13:42

«Спецоперацию» единороссов по спасению водовода высмеяли ростовчане

26 июня 2020, 13:02
Жителей Ростова-на-Дону позабавили представители партии «Единая Россия», которые организовали и возглавили кампанию по устранению коммунальной аварии на Северном, комментарии горожан появились под постом о происшествии в соцсети.

Возглавил движение «по спасению водовода» бывший мэр города Михаил Чернышев, но ростовчане нашли в этом множество поводов для сарказма.

Напомним, что коммунальная авария стала причиной потопа в СЖМ. Под воду ушла улица Орбитальная.

На место коммунального коллапса прибыла группа народных избранников от «Единой России». О подвиге городских и областных депутатов отчитался бизнесмен Раджив Мирзалиев у себя в соцсети. «В иных бы случаях последствия, возможно, были бы непредсказуемыми, а восстановительные работы не скорыми. В нашем случае всё заметно лучше. У нас слажено работает уже сложившаяся команда победителей», — написал он (орфография и пунктуация сохранены).

«Руку на пульсе» держал и бывший мэр Ростова. «В телефоном режиме сам регулярно интересовался, как идут работы, давал советы, подсказывал. На месте уже с 19:20 работали специалисты, которым удалось локализовать аварию и устранить вытекание воды на рельеф местности. Дома переключили на резервную линию, и пошла работа по ликвидации последствий аварии.», — рассказал подписчикам Мирзалиев.

«Прям вместе с ремонтной бригадой, небось, работали? Непосредственно с трубами?”- поинтересовалась у победителя праймериз ЕР на выборах в Гордуму Ростова одна из его подписчиц. «Один рабочий с лопатой, два бригадира, пять региональных руководителей и дюжина депутатов от ЕР ударно копали яму», — пошутил другой ростовчанин. «Зачем нам ремонтные бригады, когда есть действующие и будущие депутаты», — написал еще один комментатор.

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