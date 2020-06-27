Толпа без масок вышла на улицу из-за отсутствия воды в донской станице

Posted 27 июня 2020, 04:48
Published 27 июня 2020, 04:48
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
По словам местных жителей, в течение двух месяцев сутками нет воды. Иногда ночью ее включают на несколько часов.
«Никакого графика подачи воды нет. Ситуация накалена до предела, люди не знают, как повлиять на ситуацию», — сказано в сообщении.
Отмечается, что местные жители обращаются во все инстанции, но ничего не меняется. В результате они вышли на улицу, чтобы добиться решения проблемы.
Автор публикации разместил фото, на котором показал множество людей без масок. Социальную дистанцию они также не соблюдали.