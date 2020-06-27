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Posted 27 июня 2020, 04:48

Published 27 июня 2020, 04:48

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Толпа без масок вышла на улицу из-за отсутствия воды в донской станице

27 июня 2020, 04:48
Жители станицы Мишкинской Ростовской области массово вышли на улицу из-за длительного отсутствия воды, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

По словам местных жителей, в течение двух месяцев сутками нет воды. Иногда ночью ее включают на несколько часов.

«Никакого графика подачи воды нет. Ситуация накалена до предела, люди не знают, как повлиять на ситуацию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что местные жители обращаются во все инстанции, но ничего не меняется. В результате они вышли на улицу, чтобы добиться решения проблемы.

Автор публикации разместил фото, на котором показал множество людей без масок. Социальную дистанцию они также не соблюдали.

#Общество#Новости
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