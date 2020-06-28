Ростовчанка Костенко заявила, что первая жена Тарасова ущемляет права ее детей

«Мне все равно, когда я слышу извне какие-то небылицы насчет себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда я чувствую несправедливость к моей семье, моим детям и вижу ущемление их прав. Ну, а касаемо последних событий и всей клеветы, исходившей от адвоката противоположной стороны, позволившего себе озвучить в суде непроверенные данные и добавить в материалах дела лишние нули в цифрах, обсуждение на заседании данных личного характера человека, который не имел отношения к сему разбирательству и не был объявлен третьим лицом, а так же давший всем СМИ фальшивую информацию — это стыд и позор. Все, что происходило и обсуждалось внутри непроизвольно наталкивает на определенные мысли — заведомо предвзятое отношение к этому делу. P. S. Я вообще не понимаю, как Дмитрия может критиковать адвокат, который «сознательно занижает свои доходы, чтобы платить своим детям минимально», — написала Костенко.