Ростовчанка Костенко заявила, что первая жена Тарасова ущемляет права ее детей

Ранее супруг Костенко, футболист Дмитрий Тарасов, проиграл суд своей первой жене из-за алиментов на старшую дочь. По решению суда спортсмену придется отдавать на воспитание ребенка от первого брака четверть своих доходов. Анастасия Костенко назвала «цирком» судебное разбирательство и отметила, что суммы доходов Тарасова завышались.
«Мне все равно, когда я слышу извне какие-то небылицы насчет себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда я чувствую несправедливость к моей семье, моим детям и вижу ущемление их прав. Ну, а касаемо последних событий и всей клеветы, исходившей от адвоката противоположной стороны, позволившего себе озвучить в суде непроверенные данные и добавить в материалах дела лишние нули в цифрах, обсуждение на заседании данных личного характера человека, который не имел отношения к сему разбирательству и не был объявлен третьим лицом, а так же давший всем СМИ фальшивую информацию — это стыд и позор. Все, что происходило и обсуждалось внутри непроизвольно наталкивает на определенные мысли — заведомо предвзятое отношение к этому делу. P. S. Я вообще не понимаю, как Дмитрия может критиковать адвокат, который «сознательно занижает свои доходы, чтобы платить своим детям минимально», — написала Костенко.
Напомним, что футболист Тарасов пытался через суд снизить сумму алиментов первой дочери Ангелине с 400 тысяч до 15 тысяч рублей.
На вопрос подписчиков, зачем она влезает в разбирательства Тарасова и его бывшей жены, Костенко рассказала, что на судебном заседании адвокат первой супруги предоставил ее доходы и начисления. На это комментаторы посоветовали модели также подать в суд на алименты: «Настя, подавайте тоже в суд на алименты. Может тогда будет более справедливое решение. К сожалению, так часто бывает, что интересы детей в разведенной семье больше учтены, чем интересы в семье. Это не только в России так».