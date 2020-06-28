Жители Ростовской области выступили за приобретение автомобилей «скорой помощи»

Напомним, что голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля. В его рамках жителям региона предложили выбрать, на какие из направлений будут потрачены 500 миллионов бюджетных средств, направленных на борьбу с пандемией. С такой инициативой выступил губернатор Василий Голубев. За три дня в голосовании приняли участие 166,7 тысячи человек.