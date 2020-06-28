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Posted 28 июня 2020, 10:00

Published 28 июня 2020, 10:00

Modified 1 октября, 13:42

Updated 1 октября, 13:42

Жители Ростовской области выступили за приобретение автомобилей «скорой помощи»

28 июня 2020, 10:00
В Ростовской области подвели итоги трех дней голосования, которое проходит в рамках губернаторского проекта «Народный совет», говорится в сообщении регионального правительства.

Напомним, что голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля. В его рамках жителям региона предложили выбрать, на какие из направлений будут потрачены 500 миллионов бюджетных средств, направленных на борьбу с пандемией. С такой инициативой выступил губернатор Василий Голубев. За три дня в голосовании приняли участие 166,7 тысячи человек.

Жители области могут проголосовать за три варианта из десяти предложенных на участках для голосования по поправкам в Конституцию, а также на специальном сайте sovet.donland.ru. По итогам голосования сумму распределят между тремя направлениями, набравшими наибольшее число голосов.

«Мною принято решение дополнительно направить на преодоление последствий пандемии коронавируса 500 млн рублей. Что еще важно сделать сегодня — решать всем вам. Общественная палата Ростовской области утвердила список из десяти задач. Три задачи, которые наберут большинство ваших голосов, будут решены в первую очередь» — уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Так, по итогам трех дней 87,9 тысячи человек проголосовали за вариант «Автомобили скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов». Также 65,2 тысячи голосов набрало направление «Легковые автомобили для выезда участковых педиатров и терапевтов к пациентам на дом». На третьем месте оказалось направление «Оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых», набравшее 65,1 тысячи голосов.

#Политика#Новости
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