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Более 460 тыс дончан проголосовали за распределение 500 млн руб

1 июля 2020, 12:36
Фото: pixabay
В Ростовской области более 460 тысяч местных жителей проголосовали в рамках проекта «Народный совет», сообщили в правительстве региона.

Напомним, местным жителям предложили проголосовать за направления, которые будут реализованы в регионе. Три проекта, набравшие больше всех голосов, получат финансирование на сумму 500 миллионов рублей.

За шесть дней голосования свое мнение на сайте проекта высказали 464,3 тысячи человек. Все это время первую строку рейтинга занимает вариант с закупкой машин скорых. За него проголосовали 258,6 тысячи человек.

На втором месте идет закупка мебели для школьных столовых. На третьем месте оказалась покупка машин для выезда педиатров.

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