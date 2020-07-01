ФК «Ростов» получил убыток 35,4 миллиона рублей

УЕФА обязует публиковать информацию о финансовом состоянии клубов. В соответствии с этими данными, на экономическую деятельность ФК «Ростов» было выделено 332,6 миллиона рублей. При этом 72% из них составила дебиторская задолженность.
Операционные доходы команды составили чуть больше 2 миллиардов рублей. При этом доход в дни матчей превышали 253,7 миллиона рублей.
Операционные расходы клуба превысили 2,18 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в 2019 году на оплату услуг агентов и посредников ФК «Ростов» направил свыше 2,5 миллиона евро и 77 тысяч долларов США.