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ФК «Ростов» получил убыток 35,4 миллиона рублей

1 июля 2020, 16:23
Фото: pixabay.com
Убыток футбольного клуба «Ростов» в 2019 году составил 35,4 миллиона рублей, сообщает Российская футбольный союз.

УЕФА обязует публиковать информацию о финансовом состоянии клубов. В соответствии с этими данными, на экономическую деятельность ФК «Ростов» было выделено 332,6 миллиона рублей. При этом 72% из них составила дебиторская задолженность.

Операционные доходы команды составили чуть больше 2 миллиардов рублей. При этом доход в дни матчей превышали 253,7 миллиона рублей.

Операционные расходы клуба превысили 2,18 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на оплату услуг агентов и посредников ФК «Ростов» направил свыше 2,5 миллиона евро и 77 тысяч долларов США.

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