Ростовчане спасли провалившегося в яму котенка

Во вторник вечером местная жительница рассказала о котенке, который не мог самостоятельно выбраться из ямы на улице Профсоюзной. Ростовчанка достать его не смогла.
«МЧС мне отказывает. Звонили по номеру 112, но там говорят, что котят не спасают. Он умрет, если его не вытащить», — писала девушка.
Через некоторое время неравнодушные местные жители решили провести спасательную операцию.
«Ребята приехали и вытащили его. Котенка я забрала к себе. Всем спасибо за содействие, помощь, поддержку и советы», — написала горожанка, участвующая в спасении.