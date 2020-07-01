rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны подробности столкновения кораблей в Ростове

1 июля 2020, 11:17
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Топливо не разлилось при столкновении двух кораблей около набережной в Ростове, сообщил корреспонденту RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В соцсети появилось видео, на котором видно, что один корабль протаранил другой, один из судов сильно отнесло в сторону. Автор уточнил, что инцидент произошел утром среды на набережной.

«Пострадавших нет, топливо не разлилось», — сообщил спикер. Он отметил, что сейчас произошедшим занимаются сотрудники Следственного комитета Ростовской области.

Ранее в порту Азова на судне из Алжира нашли нелегальные сигареты и алкоголь — 7,2 тысячи сигарет и 45 бутылок виски обнаружили в каюте капитана-россиянина.

Материалы по теме
Украинские пассажиры круизного корабля отказались от возвращения домойНелегальный алкоголь и сигареты нашли на корабле из Алжира в порту АзоваСтолкновение двух кораблей в Ростове попало на видео
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00