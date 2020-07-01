Стали известны подробности столкновения кораблей в Ростове

В соцсети появилось видео, на котором видно, что один корабль протаранил другой, один из судов сильно отнесло в сторону. Автор уточнил, что инцидент произошел утром среды на набережной.
«Пострадавших нет, топливо не разлилось», — сообщил спикер. Он отметил, что сейчас произошедшим занимаются сотрудники Следственного комитета Ростовской области.
Ранее в порту Азова на судне из Алжира нашли нелегальные сигареты и алкоголь — 7,2 тысячи сигарет и 45 бутылок виски обнаружили в каюте капитана-россиянина.