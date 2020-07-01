Ставрополье стало рекордсменом по явке на голосование по поправкам

В первый день голосования свое мнение высказали 10% россиян, а через три дня это число выросло до 28,5% (почти 31 млн человек). Из них более 500 тысяч избирателей пришлось на Ставрополье. На тот момент регион уже занимал второе место по явке в Северо-Кавказском ФО после Дагестана.
28 июня явка по России выросла до 37,2% (40 млн), а в Ставропольском крае - до 752 тысяч, что сделало регион первым в своем округе. Глава местного избиркома Евгений Демьянов заявил, что за шесть дней голосования явка ставропольцев составила более миллиона человек. При этом ожидается, что 1 июля станет наиболее активным днем, сообщает pobeda26.ru.
Отмечается, что за ельцинскую Конституцию в 1993 году проголосовало 58,4% граждан при явке 54,8%. Население Ставрополья тогда было на 230 тысяч человек меньше, а взрослое население, имеющее право голосовать, составляло 1,15 млн человек. Таким образом, можно сказать, что в нынешнем голосовании поставлен новый рекорд. Специалисты объясняют это активной работой властей по разъяснению гражданам важности мероприятия. Кроме того, было организовано все необходимое для беспрепятственного голосования. Так, сейчас члены избиркома посещают фермеров, чтобы те смогли проголосовать, не отвлекаясь от уборочного сезона.
Глава региона отметил, что власти обеспечивают эпидемиологическую безопасность всех, кто хочет проголосовать по поправкам.
Всего в Ставропольском крае работает 1394 избирательных участка, на которых задействованы 360 волонтеров и более 40 тысяч наблюдателей.