Ставрополье стало рекордсменом по явке на голосование по поправкам

Отмечается, что за ельцинскую Конституцию в 1993 году проголосовало 58,4% граждан при явке 54,8%. Население Ставрополья тогда было на 230 тысяч человек меньше, а взрослое население, имеющее право голосовать, составляло 1,15 млн человек. Таким образом, можно сказать, что в нынешнем голосовании поставлен новый рекорд. Специалисты объясняют это активной работой властей по разъяснению гражданам важности мероприятия. Кроме того, было организовано все необходимое для беспрепятственного голосования. Так, сейчас члены избиркома посещают фермеров, чтобы те смогли проголосовать, не отвлекаясь от уборочного сезона.