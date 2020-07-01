В Ростовской области запускают 16 межрегиональных маршрутов

Так, с сегодняшнего дня, 1 июля, возобновлены автобусные рейсы из Ростова и Новочеркасска до Ставрополя. Также из Ростова теперь снова можно отправиться в Нальчик, Москву, Махачкалу, Белгород, Астрахань, Волгоград, Пятигорск и Ялту. С четверга, 2 июля, из Ростова можно будет уехать в Севастополь и Евпаторию.
Из Таганрога 1 июля запустили рейс на Москву и в Буденновск, автобус будет ходить через день.
Все направления в Краснодарский край также были возобновлены. Из Волгодонска можно отправиться в Новороссийск, Краснодар, Анапу и Геленджик, из Гуково - в Ейск, Геленджик и Краснодар, из Таганрога - в Геленджик.
Также из Волгодонска начал ходить автобус до Нальчика, а из Гуково - до Пятигорска.