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В Ростовской области запускают 16 межрегиональных маршрутов

1 июля 2020, 08:57
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области возобновили межрегиональные автобусные маршруты, сообщается на сайте Главного автовокзала.

Так, с сегодняшнего дня, 1 июля, возобновлены автобусные рейсы из Ростова и Новочеркасска до Ставрополя. Также из Ростова теперь снова можно отправиться в Нальчик, Москву, Махачкалу, Белгород, Астрахань, Волгоград, Пятигорск и Ялту. С четверга, 2 июля, из Ростова можно будет уехать в Севастополь и Евпаторию.

Из Таганрога 1 июля запустили рейс на Москву и в Буденновск, автобус будет ходить через день.

Все направления в Краснодарский край также были возобновлены. Из Волгодонска можно отправиться в Новороссийск, Краснодар, Анапу и Геленджик, из Гуково - в Ейск, Геленджик и Краснодар, из Таганрога - в Геленджик.

Также из Волгодонска начал ходить автобус до Нальчика, а из Гуково - до Пятигорска.

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