В Ростовской области запускают 16 межрегиональных маршрутов

Так, с сегодняшнего дня, 1 июля, возобновлены автобусные рейсы из Ростова и Новочеркасска до Ставрополя. Также из Ростова теперь снова можно отправиться в Нальчик, Москву, Махачкалу, Белгород, Астрахань, Волгоград, Пятигорск и Ялту. С четверга, 2 июля, из Ростова можно будет уехать в Севастополь и Евпаторию.