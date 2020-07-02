Ростовский депутат попросил Путина помиловать студента, оскорбившего президента

Posted 2 июля 2020, 07:56
Published 2 июля 2020, 07:56
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Ранее местные СМИ писали, что в Ростове полицейские ищут 21-летнего парня, который мог оскорбить президента РФ. Оскорбления он оставил при помощи краски на стене школы № 53.
Федяев направил президенту письмо с просьбой помиловать молодого человека. По его мнению, эта ситуация противоречит статье Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова.
«Устраивать „охоту на ведьм“ тоже за гранью допустимого. Парня нужно простить, это лишь его мнение», — считает депутат.
Он добавил, что в Ростове происходят более крупные акты вандализма, на которые не обращают внимания.