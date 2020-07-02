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Posted 2 июля 2020, 07:56

Published 2 июля 2020, 07:56

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Ростовский депутат попросил Путина помиловать студента, оскорбившего президента

2 июля 2020, 07:56
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев заступился за студента, который оскорбил президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе парламентария.

Ранее местные СМИ писали, что в Ростове полицейские ищут 21-летнего парня, который мог оскорбить президента РФ. Оскорбления он оставил при помощи краски на стене школы № 53.

Федяев направил президенту письмо с просьбой помиловать молодого человека. По его мнению, эта ситуация противоречит статье Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова.

«Устраивать „охоту на ведьм“ тоже за гранью допустимого. Парня нужно простить, это лишь его мнение», — считает депутат.

Он добавил, что в Ростове происходят более крупные акты вандализма, на которые не обращают внимания.

#Политика#Новости
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