Авиацию хотят задействовать в тушении пожара под Ростовом

В этот раз площадь пожара составляет около одного гектара. Возгорание произошло на месте старого горельника в районе хутора Бородинов. На место отправлены 55 человек личного состава и 20 единиц техники. Кроме того, была подана заявка на применение вертолета Ми-8 МЧС России.