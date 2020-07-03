Авиацию хотят задействовать в тушении пожара под Ростовом

В этот раз площадь пожара составляет около одного гектара. Возгорание произошло на месте старого горельника в районе хутора Бородинов. На место отправлены 55 человек личного состава и 20 единиц техники. Кроме того, была подана заявка на применение вертолета Ми-8 МЧС России.
Пожарные опасаются распространения огня, однако пока населенным пунктам ничего не угрожает.
Ранее на тушение лесного пожара в Белокалитвинском районе потребовалось более 20 часов. Для тушения горельника также привлекался вертолет Ми-8, который совершил 18 сбросов, на которые ушло 90 тонн воды. Сгорело 17 гектаров леса.