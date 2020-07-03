rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Авиацию хотят задействовать в тушении пожара под Ростовом

3 июля 2020, 13:59
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Белокалитвинском районе Ростовской области снова горит лесной фонд, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

В этот раз площадь пожара составляет около одного гектара. Возгорание произошло на месте старого горельника в районе хутора Бородинов. На место отправлены 55 человек личного состава и 20 единиц техники. Кроме того, была подана заявка на применение вертолета Ми-8 МЧС России.

Фото: ГУ МЧС

Пожарные опасаются распространения огня, однако пока населенным пунктам ничего не угрожает.

Ранее на тушение лесного пожара в Белокалитвинском районе потребовалось более 20 часов. Для тушения горельника также привлекался вертолет Ми-8, который совершил 18 сбросов, на которые ушло 90 тонн воды. Сгорело 17 гектаров леса.

Материалы по теме
Крупный лесной пожар в Ростовской области уже тушат 75 человекВ Ростовской области потребовалось 20 часов на тушение пожара в лесу
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58