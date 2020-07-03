Хави согласился на предложение стать главным тренером «Барселоны»

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 годы, став рекордсменом по количеству матчей за клуб (767). В 2015-м он перешел в катарский «Аль-Садд», где и завершил карьеру футболиста в мае прошлого года. Почти сразу же после этого испанец был назначен главным тренером катарского чемпиона, подписав контракт до лета 2021 года.