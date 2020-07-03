Хави согласился на предложение стать главным тренером «Барселоны»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави согласился на предложение стать главным тренером футбольного клуба «Барселона» со следующего сезона. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на информацию испанской прессы.
Нынешний главный тренер каталонцев Кике Сетьен может быть уволен еще до конца чемпионата, но в этом случае оставшиеся матчи сине-гранатовые проведут под руководством тренера «Барселоны B» Франсиско Хавьера Гарсии Пименты.
Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 годы, став рекордсменом по количеству матчей за клуб (767). В 2015-м он перешел в катарский «Аль-Садд», где и завершил карьеру футболиста в мае прошлого года. Почти сразу же после этого испанец был назначен главным тренером катарского чемпиона, подписав контракт до лета 2021 года.
«Барселона» за пять туров до конца испанского чемпионата отстает от «Реала» на четыре очка. Сетьен возглавил каталонскую команду 13 января, став преемником уволенного Эрнесто Вальверде.