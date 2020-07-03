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Песков дал комментарий по реакции ЕС и США из-за поправок к конституции РФ

3 июля 2020, 13:30
Фото: mil.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается принимать во внимание обеспокоенность ЕС и США из-за поправок к Конституции РФ.

«Россия, вне сомнений, сохраняла, и сохраняет, и будет сохранять приверженность международному праву. Но при этом РФ оставалась и будет оставаться. главным образом, приверженной своему суверенитету», - уточнил он.

В течение последних лет США и ЕС нередко прибегали к теме якобы имевшего место вмешательства РФ в избирательный процесс этих независимых государств. Сама мысль о такого рода возможности вызывала негодование у демократической общественности этих стран. Но отказаться от встревоженных комментариев по поводу хода и результатов голосования в России, и ожиданий расследования инцидентов нарушений они не смогли. Вследствие этого, не лишним будет напомнить, что поправка касаемо приоритета российского права для той цели и принималась, чтобы внутренние дела России продолжали оставаться внутренними, пишет Телеграм-канал Мейстер.

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