В течение последних лет США и ЕС нередко прибегали к теме якобы имевшего место вмешательства РФ в избирательный процесс этих независимых государств. Сама мысль о такого рода возможности вызывала негодование у демократической общественности этих стран. Но отказаться от встревоженных комментариев по поводу хода и результатов голосования в России, и ожиданий расследования инцидентов нарушений они не смогли. Вследствие этого, не лишним будет напомнить, что поправка касаемо приоритета российского права для той цели и принималась, чтобы внутренние дела России продолжали оставаться внутренними, пишет Телеграм-канал Мейстер.