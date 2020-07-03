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Ростовчане дождались открытия пляжей

3 июля 2020, 16:25
Фото: pixabay.com
В Ростовской области с 6 июля разрешено посещать пляжи и делать маникюр, говорится в сообщении регионального правительства.

Соответствующий документ подписал в пятницу, 3 июля, губернатор Василий Голубев.

С понедельника в полном объеме начнут работать муниципальные и частные детские сады. Гостиницам разрешили оказывать полный спектр услуг. Также жители региона смогут заниматься спортом в группах до 25 человек и плавать в бассейнах, правда с некоторыми ограничениями, а также посещать пляжи.

В салонах красоты и парикмахерских можно будет не только стричься, но и делать маникюр, педикюр и другие косметические процедуры. Исключение составляют только СПА-салоны, которые до сих пор не могут возобновить деятельность.

Масочный режим при этом во время посещения общественных мест был сохранен.

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