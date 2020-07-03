Школьники Ростовской области отправились по детским лагерям

Всего в Ростовской области этим летом будут работать 776 лагерей, из которых 22 загородных и 754 пришкольных. По словам министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, все здравницы прошли проверку на соответствие санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности и имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения на работу.