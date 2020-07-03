Школьники Ростовской области отправились по детским лагерям

Posted 3 июля 2020, 19:32
Published 3 июля 2020, 19:32
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
Первая смена началась в большинстве загородных лагерей в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Обливском, Семикаракорскомо и Тарасовском районах. В ближайшее время лагеря Азовского района и Ростова-на-Дону также примут школьников.
Всего в Ростовской области этим летом будут работать 776 лагерей, из которых 22 загородных и 754 пришкольных. По словам министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, все здравницы прошли проверку на соответствие санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности и имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения на работу.
Она также отметила, что этим летом проведение детской оздоровительной кампании в летний период будет осуществляться в рамках границ Ростовской области, до снятия ограничительных мер детей в другие регионы вывозить не будут.
Чтобы обеспечить детям интересный досуг в лагерях планируется организовать профильные и тематические смены.