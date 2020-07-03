В Ростове опровергли информацию о закрытии Театра 18+

Ранее в частном Театре 18+ заявили о прекращении работы в качестве репертуарной театральной площадки. Причиной стали денежные проблемы, хотя все сотрудники были отправлены в отпуск без содержания.
В министерстве рассказали подробности ситуации с учреждением. Коллектив после снятия введенных из-за коронавируса ограничений продолжит работу в арт-центре Makaronka.
«Одновременно с этим театра покинут московский режиссер Юрий Муравицкий и главный режиссер — драматург Герман Греков», — сказано в сообщении.
Отмечается, что власти страны из-за пандемии оказывают меры поддержки частным театральным учреждениям. Об этом уведомили Театр 18+.
Театр в Ростове, который известен экспериментами с жанрами, был создан в 2013 году. Он удостоен Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент».