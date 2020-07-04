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Posted 4 июля 2020, 11:31

Published 4 июля 2020, 11:31

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

Возможности новейшего ростовского боевого вертолета Ми-28НМ открыли в Минобороны

4 июля 2020, 11:31
Выпускаемый в Ростове-на-Дону обновленный боевой вертолет Ми-28НМ начал государственные испытания, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

Как рассказал Суровикин в интервью «Красной звезде», новейший вертолет является модернизированным вариантом «Ночного охотника» Ми-28Н и способен выполнять различные задачи от воздушной разведки и целеуказания до уничтожения разновидных наземных и воздушных целей.

Ми-28НМ способен делать вылеты в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях на переднем крае и в тактической глубине обороны противника. Вооружение вертолета предназначено для уничтожения как живой силы, так и любого вида техники, включая бронированную.

Кроме того, вертолет способен уничтожить огневые точки типа ДОТ/ДЗОТ, железные дороги, мосты, переправы и прочие объекты инфраструктуры. Также Ми-28НМ может обеспечивать поддержку с воздуха сухопутным войскам.

Ранее в Ростове показали модернизированный вертолет ударный вертолет Ми-35П.

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