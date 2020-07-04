Возможности новейшего ростовского боевого вертолета Ми-28НМ открыли в Минобороны

Posted 4 июля 2020, 11:31
Published 4 июля 2020, 11:31
Modified 1 октября, 15:39
Updated 1 октября, 15:39
Как рассказал Суровикин в интервью «Красной звезде», новейший вертолет является модернизированным вариантом «Ночного охотника» Ми-28Н и способен выполнять различные задачи от воздушной разведки и целеуказания до уничтожения разновидных наземных и воздушных целей.
Ми-28НМ способен делать вылеты в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях на переднем крае и в тактической глубине обороны противника. Вооружение вертолета предназначено для уничтожения как живой силы, так и любого вида техники, включая бронированную.
Кроме того, вертолет способен уничтожить огневые точки типа ДОТ/ДЗОТ, железные дороги, мосты, переправы и прочие объекты инфраструктуры. Также Ми-28НМ может обеспечивать поддержку с воздуха сухопутным войскам.