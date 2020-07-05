Более 67% пациентов с коронавирусом в Ростовской области вылечились

Статистику погибших из-за коронавируса пациентов в Ростовской области пополнили еще два человека - 61-летний мужчина с онкозаболеванием, хроническим заболеванием печени, который поздно обратился за медицинской помощью, а также 57-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим заболеванием почек и прогрессирующим неврологическим заболеванием.