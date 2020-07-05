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Более 67% пациентов с коронавирусом в Ростовской области вылечились

5 июля 2020, 08:16
Фото: pixabay.com
В Ростовской области после коронавируса выздоровели 6823 человека, говорится в сообщении регионального правительства.

Таким образом, доля выздоровевших составила 67,7%. За последние сутки отрицательные анализы на коронавирус получили 123 инфицированных COVID-19.

Статистику погибших из-за коронавируса пациентов в Ростовской области пополнили еще два человека - 61-летний мужчина с онкозаболеванием, хроническим заболеванием печени, который поздно обратился за медицинской помощью, а также 57-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим заболеванием почек и прогрессирующим неврологическим заболеванием.

Таким образом смертность от коронавируса в регионе составила 1,38%. Всего болезнь унесла жизни 139 человек. В тяжелом состоянии под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся еще 33 пациента, а всего госпитализированы были 630 заболевших коронавирусом.

Число заболевших на 5 июля составило 10075 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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