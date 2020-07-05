Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области

Предупреждение распространяется на период с 5 по 9 июля. Это касается юго-восточных, местами северо-западных, северо-восточных и центральных районов региона.
Также чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается и в Ростове. В Верхнедонском, Шолоховском, Чертковском, Кашарском, Миллеровском и Тарасовском районе сохранится пожароопасность четвертого класса.
Местных жителей попросили не разжигать костры и не бросать в лесу горящие спички. Ранее продление масочного режима в жару раскритиковали ростовчане.