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Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области

5 июля 2020, 09:58
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в ближайшие несколько дней будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность, сообщили в региональном УМЧС.

Предупреждение распространяется на период с 5 по 9 июля. Это касается юго-восточных, местами северо-западных, северо-восточных и центральных районов региона.

Также чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается и в Ростове. В Верхнедонском, Шолоховском, Чертковском, Кашарском, Миллеровском и Тарасовском районе сохранится пожароопасность четвертого класса.

Местных жителей попросили не разжигать костры и не бросать в лесу горящие спички. Ранее продление масочного режима в жару раскритиковали ростовчане.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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