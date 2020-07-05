Климатолог: лето с 40-градусной жарой станет нормой для Ростовской области и России

За последние 40 лет средняя температура воздуха в России увеличилась на 2,5 градуса, климат менялся постепенно, но особенно заметно это стало летом 2020 года. «Резкие скачки погоды, когда жара сменяется ливнями и ураганами, всегда были характерны для юга России. Вскоре такая ситуация будет наблюдаться во всех регионах страны», — рассказал климатолог.