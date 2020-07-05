На наглых мотоциклистов в парке Левобережный пожаловались ростовчане

Реакция пользователей, как никогда, была одинаковой, все возмутились такому поведению и езде по пешеходной зоне. Многие ростовчане выплеснули накопившийся против мотоциклистов негатив. «Достали ночные гонщики, за день выспятся, потом ночь летают», — написал один из комментаторов.