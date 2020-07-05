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На наглых мотоциклистов в парке Левобережный пожаловались ростовчане

5 июля 2020, 13:47
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В парке Левобережный в Ростове-на-Дону мотоциклисты ездят прямо по тротуарам, сообщили очевидцы в соцсети.

«Мотоциклисты настолько обнаглели, что рассекают по тротуарам парка Левобережного, как по трассе (долго не поездили, их прогнала охрана). А автомобилисты на тротуаре возле Арены вообще заезд устроили», — писали ростовчане.

Реакция пользователей, как никогда, была одинаковой, все возмутились такому поведению и езде по пешеходной зоне. Многие ростовчане выплеснули накопившийся против мотоциклистов негатив. «Достали ночные гонщики, за день выспятся, потом ночь летают», — написал один из комментаторов.

Ранее жители Ростова пожаловались на перекрывающее тротуар и мешающее спать кафе.

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