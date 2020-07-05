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Росавиация завершила расследование опасного сближения самолетов в небе над Ростовом

5 июля 2020, 04:30
Фото: pixabay.com
Комиссия Южного управления Росавиации завершила расследование инцидента с самолетами S7 и Emirates Airlines в небе над Ростовом-на-Дону, пишет РИА «Новости».

Комиссия пришла к выводу, что реальная угроза столкновения отсутствовала, поскольку расстояния между самолетами было достаточно, чтобы продолжать полет. Однако факт нарушения норм эшелонирования комиссией был зафиксирован. В связи с этим, ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» выдало ряд рекомендаций.

В частности, авиадиспетчеры, участвовавшие в инциденте, пройдут дополнительную тренажерную подготовку, будет рассмотрен вопрос о соответствии занимаемой должности старшим диспетчером, который работал в смене во время указанного события.

Ранее сообщалось, что 10 июня диспетчеры допустили опасное сближение двух лайнеров, которое могло привести к крупной трагедии в истории гражданской авиации.

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#Новости#Происшествия
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