СК начал проверку из-за гибели ростовчанина при спасении детей

Ростовчанин вместе с несовершеннолетней сестрой и ее подругой отдыхали на берегу реки Дон. Они находились в необорудованном для купания месте.
«Девочки зашли в воду, но не справились с течением и стали тонуть. Им на помощь поплыл 18-летний парень», — сказано в сообщении.
Отмечается, что одну из девочек ростовчанин вытолкнул из воды, вторая добралась до берега самостоятельно. Однако сам спаситель утонул, его тело обнаружили через несколько часов.
Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Во время проверочных мероприятий будут установлены детали случившегося.