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СК начал проверку из-за гибели ростовчанина при спасении детей

5 июля 2020, 16:18
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону началась доследственная проверка из-за гибели местного жителя в водоеме, проинформировали в региональном УСКР.

Ростовчанин вместе с несовершеннолетней сестрой и ее подругой отдыхали на берегу реки Дон. Они находились в необорудованном для купания месте.

«Девочки зашли в воду, но не справились с течением и стали тонуть. Им на помощь поплыл 18-летний парень», — сказано в сообщении.

Отмечается, что одну из девочек ростовчанин вытолкнул из воды, вторая добралась до берега самостоятельно. Однако сам спаситель утонул, его тело обнаружили через несколько часов.

Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Во время проверочных мероприятий будут установлены детали случившегося.

#Новости#Происшествия
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