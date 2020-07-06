Благоустройство парка по нацпроекту в хуторе Шаумяновском закончат в срок

В Егорлыкский район выехала контрольная группа, которая и оценила качество работ, проводимых в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
Первый этап благоустройства парка провели в 2019 году, готовность второго этапа на сегодняшний срок составляет всего 30%, хотя по палну завершить работы необходимо до 28 августа. Подрядчику предписали завершить объект в срок без снижения качества благоустройства.
Отмечается, что на благоустройство парка выделили более 66 миллионов рублей.
Ранее Управление антимонопольной службы Ростовской области отменило результаты аукциона по благоустройству пляжа на острове Зеленый в Ростове из-за выявленных грубых нарушений.