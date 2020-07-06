Дар обнаружения проблем вернулся к ростовскому депутату перед выборами

Жители Пролетарского района рассказали о парламентарии, о котором около 10 лет ничего не было слышно. По их словам, он активизировался перед выборами.
Отмечается, что парламентарий нашел заброшенную детскую площадку и заснял ее на видео. Таким образом, он попытался ее спасти.
«А чем он занимался все эти 10 лет в районе, что дар обнаружения проблем к нему вернулся лишь накануне выборов?», — написали активисты. Имя парламентария они называть не стали.
Они также пожаловались на другого депутата, который активной участвовал в проекте строительства парка «Осенний» и теперь не вмешивается в появляющиеся проблемы. Речь идет о том, что местным жителям приходится самостоятельно поливать растения из-за неработающией системы полива.