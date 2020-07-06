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Дополнительные рейсы в Казань и Симферополь стали доступны жителям Ростова

6 июля 2020, 17:03
Фото: pixabay.com
Из Ростова-на-Дону запустили дополнительные авиарейсы в Симферополь и Казань, следует из расписания аэропорта Платов.

С 6 июля добавился рейс A4-215 в Казань с вылетом из Ростова в 13.25 мск и приземлением в Казани в 15.10 мск. Рейс будет выполняться по понедельникам по 19 октября.

Кроме того, со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам летает утренний рейс в Симферополь с отправлением из Ростова в 09.25 мск и прибытием в Крым в 10.40 мск. Авиарейс будет работать по 24 октября включительно.

Также в июле начали летать дополнительные рейсы в Екатеринбург и Москву, а на днях запустят еще несколько авиарейсов в Тюмень, Новосибирск и Челябинск.

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