Дополнительные рейсы в Казань и Симферополь стали доступны жителям Ростова

С 6 июля добавился рейс A4-215 в Казань с вылетом из Ростова в 13.25 мск и приземлением в Казани в 15.10 мск. Рейс будет выполняться по понедельникам по 19 октября.
Кроме того, со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам летает утренний рейс в Симферополь с отправлением из Ростова в 09.25 мск и прибытием в Крым в 10.40 мск. Авиарейс будет работать по 24 октября включительно.
Также в июле начали летать дополнительные рейсы в Екатеринбург и Москву, а на днях запустят еще несколько авиарейсов в Тюмень, Новосибирск и Челябинск.