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Экстремальная жара пришла в Ростовскую область

6 июля 2020, 07:10
Фото: RostovGazeta
жара
Синоптики предупредили жителей Ростовской области о приходе экстремальной жары в регион, сообщает Гидрометцентр.

На территории Ростовской области 6 и 7 июля температура воздуха поднимется до +40-41 градуса. В связи с этим специалисты рекомендуют жителям региона не выходить на улицу с 12 до 16 часов, пить побольше воды в течение дня небольшими глотками, отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей.

Кроме того, во избежание теплового удара необходимо защищать голову при выходе на солнце. А также не стоит забывать о проветривании душных помещений.

В связи с погодными условиями в Ростовской области запрещено проводить пожароопасные работы, за исключением аварийных, а также разводить костры и выжигать сухую растительность.

Жара спадет к четвергу, 9 июля.

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