Экстремальная жара пришла в Ростовскую область

На территории Ростовской области 6 и 7 июля температура воздуха поднимется до +40-41 градуса. В связи с этим специалисты рекомендуют жителям региона не выходить на улицу с 12 до 16 часов, пить побольше воды в течение дня небольшими глотками, отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей.