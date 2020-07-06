Экстремальная жара пришла в Ростовскую область

На территории Ростовской области 6 и 7 июля температура воздуха поднимется до +40-41 градуса. В связи с этим специалисты рекомендуют жителям региона не выходить на улицу с 12 до 16 часов, пить побольше воды в течение дня небольшими глотками, отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей.
Кроме того, во избежание теплового удара необходимо защищать голову при выходе на солнце. А также не стоит забывать о проветривании душных помещений.
В связи с погодными условиями в Ростовской области запрещено проводить пожароопасные работы, за исключением аварийных, а также разводить костры и выжигать сухую растительность.