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Хуже саранчи: коричнево-мраморный клоп угрожает донским урожаям

6 июля 2020, 11:21
Фото: ТУ Россельхознадзора по РВАОиРК / youtube.com
Питающийся плодовыми и овощными культурами коричнево-мраморный клещ в ближайшем будущем может заселить территорию Ростовской области.

В регионе подходящий для него климат, впервые опасного вредителя сельского хозяйства заметили на территории Сочи в 2014 году. В настоящее время клоп в значительном количестве замечен в ряде пунктов Краснодарского края и Республики Крым. Учитывая, что средняя скорость распространения коричнево-мраморного клопа составляет 100-150 километров в год, в ближайшие несколько лет он может заселить весь Северной Кавказ, Ростовскую область и юг Волгоградской области.

Фото: referent61.ru

Клоп пожирает листья и плоды яблонь и груш, после этого употреблять их в пищу уже нельзя. Любят клопы цитрусовые и виноград, плоды которых осыпаются после поражения. Также вредят клопы и орехам, повреждая их в стадии молочно-восковой спелости.

Наносит коричнево-мраморный клоп вред и овощам: на перце и томате в местах прокола развивается гниль плодов. Кроме того, насекомые переносят фитоплазмоз и вирусы растений. Для человека клоп не опасен, но выделения его пахучих желез могут вызвать аллергию.

Из-за большой опасности клопа включили в перечень карантинных вредных организмов Евразийского экономического союза, единственными эффективными способами борьбы с ним являются карантинные меры и химические обработки.

Кроме того, в последние годы в Ростовской области активизировались новые виды клещей, которые могут погубить урожай зерновых культур.

#Желтые новости
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