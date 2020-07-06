Хуже саранчи: коричнево-мраморный клоп угрожает донским урожаям

В регионе подходящий для него климат, впервые опасного вредителя сельского хозяйства заметили на территории Сочи в 2014 году. В настоящее время клоп в значительном количестве замечен в ряде пунктов Краснодарского края и Республики Крым. Учитывая, что средняя скорость распространения коричнево-мраморного клопа составляет 100-150 километров в год, в ближайшие несколько лет он может заселить весь Северной Кавказ, Ростовскую область и юг Волгоградской области.
Клоп пожирает листья и плоды яблонь и груш, после этого употреблять их в пищу уже нельзя. Любят клопы цитрусовые и виноград, плоды которых осыпаются после поражения. Также вредят клопы и орехам, повреждая их в стадии молочно-восковой спелости.
Наносит коричнево-мраморный клоп вред и овощам: на перце и томате в местах прокола развивается гниль плодов. Кроме того, насекомые переносят фитоплазмоз и вирусы растений. Для человека клоп не опасен, но выделения его пахучих желез могут вызвать аллергию.
Из-за большой опасности клопа включили в перечень карантинных вредных организмов Евразийского экономического союза, единственными эффективными способами борьбы с ним являются карантинные меры и химические обработки.
Кроме того, в последние годы в Ростовской области активизировались новые виды клещей, которые могут погубить урожай зерновых культур.