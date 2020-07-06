Хуже саранчи: коричнево-мраморный клоп угрожает донским урожаям

В регионе подходящий для него климат, впервые опасного вредителя сельского хозяйства заметили на территории Сочи в 2014 году. В настоящее время клоп в значительном количестве замечен в ряде пунктов Краснодарского края и Республики Крым. Учитывая, что средняя скорость распространения коричнево-мраморного клопа составляет 100-150 километров в год, в ближайшие несколько лет он может заселить весь Северной Кавказ, Ростовскую область и юг Волгоградской области.