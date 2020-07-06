Как приготовить «Цезарь» из того, что есть в холодильнике

Стоимость готового блюда составит, исходя из цен на продукты, 281,90 рубля. При этом за год цены на «Цезарь» упала на 0,9%. Это произошло из-за снижения стоимости помидоров, мяса кур, листьев салата и оливкового масла. Хлеб, напротив, подорожал на 5,2%, сыр — на 11,4%. А чеснок, ставший «панацеей от коронавируса» влетел в цене сразу на 58,4%.