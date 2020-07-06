Как приготовить «Цезарь» из того, что есть в холодильнике

Салат «Цезарь» назван в честь своего создателя американца и итальянскими корнями Цезаря Кардини. Впервые повар приготовил его в 1924 году в Тихуане. Сейчас блюдо можно найти в меню практически любого заведения общепита, но приготовить его несложно.
Самый распространенный вариант «Цезаря» — с курицей. Для его приготовления потребуется 400 граммов куриной грудки, 100 граммов листового салата, 200 граммов помидоров, 70 граммов твердого сыра, 100 граммов белого хлеба, три столовые ложки оливкового масла для жарки, три зубчика чеснока и четыре столовые ложки майонеза. Из такого количества ингредиентов выйдет четыре порции салата весом 845 граммов.
Стоимость готового блюда составит, исходя из цен на продукты, 281,90 рубля. При этом за год цены на «Цезарь» упала на 0,9%. Это произошло из-за снижения стоимости помидоров, мяса кур, листьев салата и оливкового масла. Хлеб, напротив, подорожал на 5,2%, сыр — на 11,4%. А чеснок, ставший «панацеей от коронавируса» влетел в цене сразу на 58,4%.
Порция салата обойдется хозяйкам в Ростовской области в 70,48 рубля.