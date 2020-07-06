Переквалифицировались, чтобы не умереть: что происходит со спецодеждой на Дону

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что спецодежда будет более востребована. «Сейчас, конечно, усиленный спрос на защиту органов дыхания и поменьше спрос на спецодежду и спецобувь. Потому что период такой, когда все стояли, кому нужна спецобувь и спецодежда, если вы пока только маску носите. Сейчас, когда возвращается к нормальному режиму экономика, я думаю, что будет нарастать и будет востребована и эта составляющая», — заключил он.