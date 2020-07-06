Переквалифицировались, чтобы не умереть: что происходит со спецодеждой на Дону

Корреспондент RostovGazeta попытался разобраться, что будет с производством спецодежды дальше.
Кто шьет спецодежду на Дону
В Ростовской области зарегистрировано 52 компании, занимающиеся производством спецодежды. В открытых источниках есть данные за 2019 год о выручке и прибыли 29 из них. Большая часть предприятий успешна — они получают прибыль от 9,5 миллионов рублей до шести тысяч. Пять производств понесли убытки — от 455 тысяч до двух миллионов.
Самая большая выручка по итогам 2019 года у «Азовской швейной фабрики № 13» — 102,8 миллиона рублей при прибыли в 2,9 миллиона. Организация полностью принадлежит «Фирме «Техноавиа», зарегистрированной в Москве. На втором месте — научно-производственное предприятие «Ларикс», которое при выручке 81,8 миллиона рублей получило 1,8 миллиона прибыли. Третье место занимает похожая компания- торгово-производственное медицинское предприятие «Ларикс-плюс». Оно выручило 67,7 миллиона рублей и получило прибыль на 9,5 миллионов (самая большая в этой сфере).
Представитель ООО «ДонСпецодежда Юга», которое располагается в Ростове, рассказал корреспонденту RostovGazeta, что на работу сильно повлияла пандемия. «Стало меньше заказов на рабочую одежду для заводов, автосервисов и тому подобного, потому что у многих предприятий нет на это средств. В первую очередь они тратят деньги на покупку сырья, выплату зарплат, налоги», — отметил собеседник.
Он пояснил, что из-за этого «ДонСпецодежде Юга» пришлось перестроить производство. «Нам пришлось думать быстрее, чтобы не умереть и сохранить штат. Сейчас мы выпускаем медицинскую одежду — одноразовые халаты, маски, бахилы, — форму для пищевиков, автопологи, детскую форму помогаем отшивать», — рассказал представитель компании. Собеседник добавил, что после пандемии предприятие будет отшивать эти же товары. «Потом как рынок повернет — так и мы за ним», — заключил он.
Что происходит в России
Как следует из данных участников отрасли и Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, этот рынок в стране ежегодно растет в пределах 10%. В прошлом году его объем достиг 160 миллиардов рублей. Почти половина продаж, 45%, — это униформа и спецодежда, 30% — средства индивидуальной защиты (респираторы, каски, перчатки и так далее). Остальные продажи пришлись на спецобувь.
На государственный заказ приходится около трети российского рынка средств защиты, большую часть спроса формирует отечественный бизнес. По закону, он обязан обеспечивать сотрудников опасных производств экипировкой. В 2019 году на эти цели российские компании потратили свыше 100 миллиардов рублей.
По данным Росстата, в среднем работодатель тратит на экипировку одного сотрудника 10,3 тысяч рублей. Наименьшая сумма в сельском и лесном хозяйстве: фермеров, охотников, рыболовов одевают на 5,4 тысячи рублей. Дороже всего обходится форма при добыче полезных ископаемых — 20,3 тысячи рублей.
Предложения из-за коронавируса
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что организация одобрила около 30 проектов на расширение производства. «Это и маски, костюмы, спецодежда — в первую очередь для нынешней ситуации с коронавирусом», — сообщил спикер.
На фоне наращивания выпуска средств индивидуальной защиты, в начале июня, Минпромторг предложил сформировать их государственный резерв на 15 миллиардов рублей. Но пока не ясно, кто именно это будет делать. Хотя больше всего это необходимо российским предприятиям: многие столкнулись с проблемами после запрета на импорт средств защиты этой весной.
«Здесь повышенные требования к проницаемости, к изолированности всех частей тела, к обуви, к одежде. Может быть, процедуру сертификации или одобрения тех или иных спецкостюмов ускорить возможно. Но что касается требований, то они должны быть достаточно разными», — считает Сергей Катырин.
Важным остается вопрос площадей для производства. Часть швейных предприятий в стране, как «ДонСпецодежда Юга», переключились на выпуск востребованных в пандемию товаров: бахил, масок, халатов и так далее.
По тому же пути пошло производство дизайнерской одежды Регины Листопад. «Первые семь дней наш офис превратился в склад неупакованных вещей. Пришлось дополнительно искать сотрудников — и мы наняли десять человек только на упаковку», — следует из ее слов изданию «Бизнес-Вектор».
Переквалифицироваться пришлось и четырем соседям Регины по технопарку «Кунцево» — эту площадку в 2014 году организовала ТПП России вместе с Центром международной торговли. Площадь располагается на базе производственного комбината центра: сейчас здесь демонстрируют свои успехи больше 30 швейных предприятий-резидентов. И от успешности их бизнеса зависит, получит ли площадка от московских властей официальный статус технопарка.
Генеральный директор компании «Проминэкспо», оператор технопарка «Кунцево». Василий Журавлев считает, что резиденты, придя на эту площадку, должны сразу получать преимущества технопарка. «Тогда бы мы быстрее нашли этих производителей, и легче было бы им начинать свое производство», — пояснил он.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что спецодежда будет более востребована. «Сейчас, конечно, усиленный спрос на защиту органов дыхания и поменьше спрос на спецодежду и спецобувь. Потому что период такой, когда все стояли, кому нужна спецобувь и спецодежда, если вы пока только маску носите. Сейчас, когда возвращается к нормальному режиму экономика, я думаю, что будет нарастать и будет востребована и эта составляющая», — заключил он.