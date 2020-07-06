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Понедельник со звездами: что обещают астрологи ростовчанам

6 июля 2020, 09:43
Фото: libreshot.com
RostovGazeta собрала главные рекомендации астрологов на 6 июля для всех знаков зодиака.

Овны

С самого утра овнам нужно быть готовыми к тому, что кто-то начнет ограничивать их действия и контролировать каждый шаг. Все наладится во второй половине дня, а наверстать упущенное можно, выполняя несколько дел одновременно. Все важные встречи и романтические свидания стоит отложить до вечера.

Фото: pixabay.com

Тельцы

Решение стратегических задач лучше планировать на утро. В это время можно избежать разных неприятных сюрпризов, которые будут сопровождать вторую половину дня. Что-то может выбить тельцов из колеи и им будет сложно следовать своим принципам и убеждениям. Однако в мелких делах звезды сулят везение.

Фото: pixabay.com

Близнецы

Известия финансового характера о кредитах, налогах, наследстве или о возмещении убытков стоит ожидать близнецам. Не стоит пропускать их «мимо ушей». Вторая половина суток будет менее беспокойной, можно будет погулять с друзьями или устроить свидание. Развеяться помогут непривычные дела.

Фото: pixabay.com

Раки

С самого утра ракам стоит держать дистанцию в общении с другими. Не нужно навязываться или пытаться сломать чужие границы. Стоит сдерживать подступающие эмоции и не забывать о своих обязанностях. К вечеру накал страстей спадет и можно будет подобрать ключик к чужим вкусам или обходной путь к цели.

Фото: pixabay.com

Львы

Какие-то внешние ограничения, связанные с работой, здоровьем или другими обстоятельствами, будут действовать на нервы львам. От окружающих сочувствия тоже ждать не стоит. Но во второй половине дня все наладится, появится шанс наладить отношения, восстановить симпатию или неформальное сотрудничество.

Фото: pixabay.com

Девы

Даже организованным девам стоит начать день с самодисциплины. Не пускайте дела на самотек, не оставляйте детей без присмотра и постарайтесь из-за любви не уходить в «омут с головой». Вечер лучше посвятить обыденности, привычные дела не покажутся вам скучными.

Фото: pixabay.com

Весы

С утра весам стоит опасаться роковых обстоятельств, возможны ссоры с близкими и окружающими, опасные происшествия. Вторую половину дня лучше провести в свободной обстановке, заняться любимым делом, творчеством, встретиться с любимым человеком.

Фото: pixabay.com

Скорпионы

Начать день стоит с какого-то полезного дела, главное не отступать от намеченного. Затягивать с делами не стоит, но перевыполнить «пятилетку» тоже лучше не пытаться. К вечеру скорпионам стоит прислушаться к домочадцам.

Фото: pixabay.com

Стрельцы

В первой половине дня стрельцам напомнят про ограничения — жесткую экономию или диету. Делать покупки с утра — плохая идея, радости они не принесут. А вот к вечеру вас посетит вдохновение, идеи подскажет окружающая обстановка.

Фото: pixabay.com

Козероги

Козероги проснутся в плохом настроении и стакан им будет казаться наполовину пустым. Триумф и душевный подъем сменят разочарование и уныние, здоровье тоже не порадует. Все решения лучше принимать во второй половине дня. Стоит порадовать себя необычным блюдом, забавной мелочью для дома или работы.

Фото: pixabay.com

Водолеи

В первой половине дня водолеи получат от судьбы знак о том, что стоит быть осторожнее. Могут напомнить о себе старые болячки или забытые профессиональные промахи. Во второй половине дня рутинные дела пойдут легче, а настроение поднимут приятные моменты.

Фото: pixabay.com

Рыбы

С утра рыбам не стоит рассчитывать на могущественных друзей, их полномочия не всесильны. Впрочем, вы все равно испытаете чувство благодарности и полное внутреннее согласие с развитием ситуации. К вечеру смирите амбиции и действуйте по обстоятельствам.

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