Понедельник со звездами: что обещают астрологи ростовчанам

С самого утра овнам нужно быть готовыми к тому, что кто-то начнет ограничивать их действия и контролировать каждый шаг. Все наладится во второй половине дня, а наверстать упущенное можно, выполняя несколько дел одновременно. Все важные встречи и романтические свидания стоит отложить до вечера.