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Прокуратура начала проверку из-за падения вертолета в Ростовской области

6 июля 2020, 05:17
Фото: УМЧС по РО
В Ростовской области организовали проверку из-за жесткой посадки частного вертолета, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Напомним, что происшествие случилось в поселке Кирсалово в ночь на понедельник. Пилот вертолета МИ-2 решил провести мероприятия по обработке рисовых полей.

В ходе работ произошел отказ двигателя, что привело к резкому снижению. Во время приземления от полученных травм скончался пилот.

Еще один человек получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь. На месте инцидента сейчас находятся спасатели

«По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

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#Новости#Происшествия
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