Штормовое предупреждение из-за жары выше 40 градусов объявили в Ростовской области

С 5 по 9 июля в регионе ожидается жара до +41 С, в юго-восточных районах, отдельных районах Приазовья, а также местами по северо-востоку и северо-западу сохранится пожароопасность пятого класса. Такая же чрезвычайная пожароопасность в указанные дни будет наблюдаться и в Ростове.
Пожароопасность четвертого класса с 5 по 9 июля сохранится местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье. Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры в лесах.
Из-за жары ростовчан просят не находиться на улице в обеденные часы, особенно это относится к пожилым людям.