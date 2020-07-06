Штормовое предупреждение из-за жары выше 40 градусов объявили в Ростовской области

С 5 по 9 июля в регионе ожидается жара до +41 С, в юго-восточных районах, отдельных районах Приазовья, а также местами по северо-востоку и северо-западу сохранится пожароопасность пятого класса. Такая же чрезвычайная пожароопасность в указанные дни будет наблюдаться и в Ростове.