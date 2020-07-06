Страховой Дом ВСК принял участие в форуме InnoIns-2020

«Мы уже изменили как внешние, так и внутренние процессы с учетом поправки на период изоляции и тех мер, которые применялись для стабилизации ситуации: провели оперативные трансформации всех действующих продуктов и сервисов, не потеряв при этом связь с нашими клиентами. Подтверждая ожидания ЦБ по развитию страховых продуктов, ВСК уже реализовал полный дистанционный цикл по продуктам автокаско: клиенты получают полный сервис «на удаленке», включая и урегулирование страховых случаев. Переход в онлайн не был для нас чем-то новым, поэтому все вопросы урегулирования убытков, пролонгаций, покупок решались максимально эффективно для клиента, и уже в апреле мы наблюдали рост в дистанционных каналах. Огромная предыдущая работа, направленная на развитие онлайн-сервисов ВСК, способствовала этому результату.