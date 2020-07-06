Страховой Дом ВСК принял участие в форуме InnoIns-2020

Традиционно форум собирает представителей страхового бизнеса, консалтинговых и IT-компаний, в этом году к участию в InnoIns-2020 были приглашены руководители Банка России, Министерства финансов РФ, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, депутаты Государственной Думы, Ассоциации развития финансовых технологий, руководители российских и зарубежных организаций и объединений, специалисты консалтинговых и хай-тек компаний.
В рамках мероприятия выступил Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк, который затронул тему кризиса в экономике и в страховании с точки зрения новых требований и возможностей для страховой отрасли по трансформации бизнес-процессов, сервисов и внедрения новаций в своей работе.«Пандемия как активатор цифровизации страхового бизнеса — как страховщики пережили внеплановое стресс-тестирование», — с таким выступлением Сергей Алексеевич обратился к участникам дискуссии.
«Страховой Дом ВСК прошел через острую фазу кризиса с минимальными потерями, поскольку вся команда отслеживала и осознавала изменения рынка, своевременно применялись необходимые меры, и это время было использовано для новых возможностей и трансформаций. Страховой рынок, безусловно, сильно зависим от изменений в отраслях, которые сейчас испытывают кризис, но благодаря стабильной работе и финансовой устойчивости компании преодолимы даже эти вызовы и испытания.
Регулирование и надзор с участием рынка помогают страховщикам в прохождении внепланового стресс-тестирования. Последние три года ЦБ внедрял лучшие практики регулирования и коренным образом изменил ландшафт страховой отрасли в лучшую сторону. Регулирование способствовало «очищению» рынка от недобросовестных компаний, а также повышению качества инвестиционных активов страховщиков. К тем компаниям, которые работают в сегодняшних условиях, предъявляются самые высокие требования. Результатом этого становится высокий уровень сервиса для клиентов, уменьшилось количество жалоб, стало меньше негативного клиентского опыта. Это наша общая заслуга: союза страховщиков, наших коллег из других компаний. При дальнейшей консолидации страховой отрасли такая тенденция продолжится, и потребитель от этого только выиграет», — отметил Сергей Алексеевич Цикалюк.
«Мы уже изменили как внешние, так и внутренние процессы с учетом поправки на период изоляции и тех мер, которые применялись для стабилизации ситуации: провели оперативные трансформации всех действующих продуктов и сервисов, не потеряв при этом связь с нашими клиентами. Подтверждая ожидания ЦБ по развитию страховых продуктов, ВСК уже реализовал полный дистанционный цикл по продуктам автокаско: клиенты получают полный сервис «на удаленке», включая и урегулирование страховых случаев. Переход в онлайн не был для нас чем-то новым, поэтому все вопросы урегулирования убытков, пролонгаций, покупок решались максимально эффективно для клиента, и уже в апреле мы наблюдали рост в дистанционных каналах. Огромная предыдущая работа, направленная на развитие онлайн-сервисов ВСК, способствовала этому результату.
Пандемия при всем своем негативном влиянии явилась для отрасли и для нашей компании фактором ускорения процессов, направленных на цифровизацию и улучшение качества услуг для клиента», — сообщил в своем выступлении Сергей Цикалюк.
Организаторы мероприятия отметили успехи компании памятной наградой «За достижения в области дистанционного урегулирования убытков».