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Театр 18+ попросил СМИ не лгать о возобновлении работы в Ростове

6 июля 2020, 11:02
Фото: vk.com/teatr18plus
Распространяемая в Интернете информация о возобновлении работы Театра 18+ в Ростове-на-Дону не соответствует действительности, сообщается на странице учреждения в Facebook.

Напомним, что Театр 18+ изначально заявил, что прекращает свою работу в оффлайн-режиме из-за материальных проблем. Позже в Интернете появилась информация, что организация возобновит работу в стенах арт-центра Makaronka.

В театре эту информацию не подтвердили. «Ситуация абсурдная, так как теперь нам приходится доказывать, что мы на самом деле закрываемся. Но, абсурдного в нашей жизни сейчас много», — прозвучало в заявлении.

В организации заявили, что ранее в СМИ существовал запрет на освещение их деятельности. «Конечно, доказать это практически невозможно», — говорится в публикации.

Театр в Ростове, который известен экспериментами с жанрами, был создан в 2013 году.

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