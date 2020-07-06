Театр 18+ попросил СМИ не лгать о возобновлении работы в Ростове

Напомним, что Театр 18+ изначально заявил, что прекращает свою работу в оффлайн-режиме из-за материальных проблем. Позже в Интернете появилась информация, что организация возобновит работу в стенах арт-центра Makaronka.
В театре эту информацию не подтвердили. «Ситуация абсурдная, так как теперь нам приходится доказывать, что мы на самом деле закрываемся. Но, абсурдного в нашей жизни сейчас много», — прозвучало в заявлении.
В организации заявили, что ранее в СМИ существовал запрет на освещение их деятельности. «Конечно, доказать это практически невозможно», — говорится в публикации.
Театр в Ростове, который известен экспериментами с жанрами, был создан в 2013 году.