В Ростовской области назвали территории, где нельзя ловить рыбу

Местным жителям назвали территории, где с 1 марта по 31 мая нельзя ловить рыбу. Речь идет о реке Мокрая Чумбурка, Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово.
Также это касается Веселовского водохранилища в балках Саговая, Житкова, Тазина, Малая Садковка, Большая Садковка. Запрещен вылов рыбы в нескольких притоках реки Северский Донец.
С 1 апреля по 31 мая запрещено рыболовство в реке Аксай. С 1 мая по 1 июня нельзя ловить рыбу частично в Цимлянском водохранилище.
Отмечается, что за нарушение предусмотрены административная и уголовная ответственность.