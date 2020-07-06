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В Ростовской области назвали территории, где нельзя ловить рыбу

6 июля 2020, 09:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области вступили в силу новые правила для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, сообщили в администрации Ростова.

Местным жителям назвали территории, где с 1 марта по 31 мая нельзя ловить рыбу. Речь идет о реке Мокрая Чумбурка, Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово.

Также это касается Веселовского водохранилища в балках Саговая, Житкова, Тазина, Малая Садковка, Большая Садковка. Запрещен вылов рыбы в нескольких притоках реки Северский Донец.

С 1 апреля по 31 мая запрещено рыболовство в реке Аксай. С 1 мая по 1 июня нельзя ловить рыбу частично в Цимлянском водохранилище.

Отмечается, что за нарушение предусмотрены административная и уголовная ответственность.

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