В Ростовской области назвали территории, где нельзя ловить рыбу

Местным жителям назвали территории, где с 1 марта по 31 мая нельзя ловить рыбу. Речь идет о реке Мокрая Чумбурка, Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово.