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Знакомьтесь, Вольт и Ватт: имена выбрали капибарам в зоопарке Ростова

6 июля 2020, 13:16
Фото: vk.com/rostzoo
Молодым самцам-капибарам из зоопарка Ростова-на-Дону выбрали имена, сообщили в пресс-службе зоосада.

Малышей, как и всех рожденных в 2020 году детенышей зоопарка, назвали на букву «В»: Вольт и Ватт.

Имена выбирали с участием жителей города, которые предлагали свои варианты. Среди предложенных имен были Витек и Валек, Вазген и Вацок и даже Варяг и Витязь.

«Мы получили множество вариантов имен для капибар, но победили имена, отражающие характер наших малышей — энергичные, активные и любознательные», — прокомментировали выбор в зоопарке.

Молодым капибарам уже исполнилось полтора месяца, проживают они в одном вольере вместе с матерью Эльвирой.

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