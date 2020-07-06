Знакомьтесь, Вольт и Ватт: имена выбрали капибарам в зоопарке Ростова

Малышей, как и всех рожденных в 2020 году детенышей зоопарка, назвали на букву «В»: Вольт и Ватт.
Имена выбирали с участием жителей города, которые предлагали свои варианты. Среди предложенных имен были Витек и Валек, Вазген и Вацок и даже Варяг и Витязь.
«Мы получили множество вариантов имен для капибар, но победили имена, отражающие характер наших малышей — энергичные, активные и любознательные», — прокомментировали выбор в зоопарке.
Молодым капибарам уже исполнилось полтора месяца, проживают они в одном вольере вместе с матерью Эльвирой.