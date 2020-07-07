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Адвокат Ефремова рассказал о доказательствах невиновности артиста

7 июля 2020, 10:34
Фото: ru.wikipedia.org
По словам адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, ему удалось собрать достаточно доказательств невиновности своего клиента. Артиста обвиняют в том, что по его вине в результате ДТП в центре Москвы погиб человек.

Пашаев подчеркнул, что сбор доказательств является прямой обязанностью адвоката. Выполнив эту работу, он убедил актера дождаться суда и пока не признавать свою вину, сообщает RNS 7 июля.

Адвокат отметил, что следует дождаться оценки судом собранных доказательств. Если их сочтут не имеющими юридической силы, тогда можно будет думать о признании вины и принесении извинений.

Смертельная авария произошла 8 июня. Автомобиль Ефремова, двигаясь в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с Lada, водитель которого получил несовместимые с жизнью увечья. Актер был задержан и помещён под домашний арест

Накануне в МВД заявили об окончании расследования обстоятельств ДТП.

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