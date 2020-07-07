rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Какие налоговые льготы для бизнеса действуют в Ростовской области

7 июля 2020, 17:30
Фото: pxhere.com
Во время борьбы с коронавирусом и преодоления последствий пандемии депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли ряд региональных законов, направленных на поддержку бизнеса.

Ростовский регион постепенно выходит из «коронавирусных ограничений», однако принятые меры поддержки бизнеса будут действовать до конца текущего года, что позволит преодолеть восстановление с меньшей нагрузкой.

В начале апреля были приняты поправки в региональные законы, направленные на обеспечение социальной стабильности и устойчивого развития экономики региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В частности, парламентарии приняли поправки к Областному закону «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» в части введения дополнительных мер поддержки донского бизнеса.Согласно новым поправкам, для собственников торговых центров и помещений снижена в два раза ставка налога на имущество организаций — с 2,2% до 1,1%.

Также до 1,1% уменьшена ставка налога на имущество для предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию. Льгота распространяется и на владельцев гостиниц — ставка налога для них — до 1,1%.

Для предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации», ставка налога будет равна не 6%, а 1%.Ставка налога по системе «доходы минус расходы» уменьшится до 5%. Для предпринимателей, работающих на патентной системе, в два раза снизится показатель потенциально возможного к получению дохода. Все эти льготы будут действовать до конца 2020 года.

Изменениями в Областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» для резидентов бизнес-инкубатора установлена льготная арендная плата в размере 1 рубль за квадратный метр с 1 мая по 31 октября 2020 года.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00