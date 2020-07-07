Какие налоговые льготы для бизнеса действуют в Ростовской области

Ростовский регион постепенно выходит из «коронавирусных ограничений», однако принятые меры поддержки бизнеса будут действовать до конца текущего года, что позволит преодолеть восстановление с меньшей нагрузкой.
В начале апреля были приняты поправки в региональные законы, направленные на обеспечение социальной стабильности и устойчивого развития экономики региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В частности, парламентарии приняли поправки к Областному закону «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» в части введения дополнительных мер поддержки донского бизнеса.Согласно новым поправкам, для собственников торговых центров и помещений снижена в два раза ставка налога на имущество организаций — с 2,2% до 1,1%.
Также до 1,1% уменьшена ставка налога на имущество для предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию. Льгота распространяется и на владельцев гостиниц — ставка налога для них — до 1,1%.
Для предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации», ставка налога будет равна не 6%, а 1%.Ставка налога по системе «доходы минус расходы» уменьшится до 5%. Для предпринимателей, работающих на патентной системе, в два раза снизится показатель потенциально возможного к получению дохода. Все эти льготы будут действовать до конца 2020 года.
Изменениями в Областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» для резидентов бизнес-инкубатора установлена льготная арендная плата в размере 1 рубль за квадратный метр с 1 мая по 31 октября 2020 года.