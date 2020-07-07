Какие налоговые льготы для бизнеса действуют в Ростовской области

Для предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации», ставка налога будет равна не 6%, а 1%.Ставка налога по системе «доходы минус расходы» уменьшится до 5%. Для предпринимателей, работающих на патентной системе, в два раза снизится показатель потенциально возможного к получению дохода. Все эти льготы будут действовать до конца 2020 года.