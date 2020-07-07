Международные компании отразят киберугрозы во время тренинга Cyber Polygon 2020

Кибератаки и кража данных занимает 9-е место в рейтинге наиболее вероятных причин глобального кризиса. При этом ущерб от них постоянно растет и, по прогнозам ВЭФ, в 2030 году может достичь 90 триллионов долларов. В России, по оценкам Сбербанка, в 2021 году потери российской экономики от кибератак могут составить 7 триллионов рублей. При этом многие компании до сих пор не готовы противостоять угрозам: у 83% компаний нет планов по восстановлению и поддержанию эффективности бизнеса в случае крупного инцидента.