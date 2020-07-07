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Международные компании отразят киберугрозы во время тренинга Cyber Polygon 2020

7 июля 2020, 14:36
Фото: hivint/CC BY 2.0 / flickr.com
Тренинг Cyber Polygon 2020, где примут участие более 120 команд из 29 стран, состоится 8 июля в онлайн-режиме, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Во время тренинга глобальные технологические корпорации, международные организации и государственные структуры со всего мира проверят уровень собственной подготовки к кибератакам. Крупные российские и международные организации предотвратят кражу данных, расследуют инцидент, а также соберут данные для передачи в правоохранительные органы.

На открытой онлайн-трансляции первые лица Всемирного экономического форума, Интерпола, ICANN, IBM, Visa расскажут о новых киберугрозах и актуальных трендах в сфере кибербезопасности, а также поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных кибератак.

«В этом году тренинг будет особым, поскольку из-за распространения коронавируса мы попытались объединить некоторые основные направления международного конгресса по кибербезопасности. Очень важно, что мы будем отрабатывать свои умения с правоохранительными органами. Тот опыт, который мы сможем приобрести — будет очень важным для развития двусторонних взаимоотношений», — сказал Кузнецов.

Кибератаки и кража данных занимает 9-е место в рейтинге наиболее вероятных причин глобального кризиса. При этом ущерб от них постоянно растет и, по прогнозам ВЭФ, в 2030 году может достичь 90 триллионов долларов. В России, по оценкам Сбербанка, в 2021 году потери российской экономики от кибератак могут составить 7 триллионов рублей. При этом многие компании до сих пор не готовы противостоять угрозам: у 83% компаний нет планов по восстановлению и поддержанию эффективности бизнеса в случае крупного инцидента.

Cyber Polygon 2020— проект Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Группы Сбербанк. Он нацелен на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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