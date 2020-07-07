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Водителя в Ростовской области заставили заплатить за разбитую им дорожную камеру

7 июля 2020, 14:01
Фото: donland.ru
В Ростовской области с автовладельца взыскали ущерб за повреждение комплекса фотовидеофиксации «Крис-П» в Чертковском районе, говорится в сообщении регионального правительства.

За сохранностью комплексов фотовидеофиксации на дорогах следит региональный Минтранс. Каждый случай нападения на операторов передвижных систем и повреждения техники находится у министерства на особом контроле. По каждому факту подается заявление в полицию о причинении имущественного вреда, готовится пакет документов для обращения в суд с целью взыскания компенсации ущерба. Кроме того, за такое правонарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Так, за повреждение комплекса «Крис-П» в Чертковском районе нарушителю пришлось заплатить более 100 тысяч рублей.

«Некоторые автовладельцы негативно воспринимают работу операторов передвижных комплексов, при этом в ряде случаев не ограничиваются ругательствами и пытаются разбить камеру», — рассказала директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

На территории области функционируют свыше 100 передвижных комплексов фотовидеофиксации «Крис-П», из которых 60 — в круглосуточном режиме. На 1 июля в Ростовской области с использованием камер, работающих в автоматическом режиме, вынесено более одного миллиона постановления по делам об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» установили пять новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД «Скат».

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#Новости#Происшествия
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