Водителя в Ростовской области заставили заплатить за разбитую им дорожную камеру

За сохранностью комплексов фотовидеофиксации на дорогах следит региональный Минтранс. Каждый случай нападения на операторов передвижных систем и повреждения техники находится у министерства на особом контроле. По каждому факту подается заявление в полицию о причинении имущественного вреда, готовится пакет документов для обращения в суд с целью взыскания компенсации ущерба. Кроме того, за такое правонарушение предусмотрена и уголовная ответственность.