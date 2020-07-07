За ковидными больными в России начнут следить по геолокации

В соответствии с проектом приказа, министерство намерено создать систему отслеживания контактных лиц, которые могли заразиться COVID-19. Для создания этой системы Минкомсвязи собирается использовать контактные данные людей, у которых был диагностирован коронавирус. Такую информацию собирает Минздрав.
При помощи определенных алгоритмов будет составляться перечень абонентов сотовой связи, которые находились в одной геопозиции и в последние две недели в постоянном контакте с абонентами из списка Минздрава.
Полученные контактные данные Минкомсвязи собирается направлять в оперштабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав.