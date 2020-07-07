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За ковидными больными в России начнут следить по геолокации

7 июля 2020, 14:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
слежка коронавирус
В Минкомсвязи РФ предложили отслеживать потенциальных заболевших коронавирусной инфекцией по геолокации.

В соответствии с проектом приказа, министерство намерено создать систему отслеживания контактных лиц, которые могли заразиться COVID-19. Для создания этой системы Минкомсвязи собирается использовать контактные данные людей, у которых был диагностирован коронавирус. Такую информацию собирает Минздрав.

При помощи определенных алгоритмов будет составляться перечень абонентов сотовой связи, которые находились в одной геопозиции и в последние две недели в постоянном контакте с абонентами из списка Минздрава.

Полученные контактные данные Минкомсвязи собирается направлять в оперштабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав.

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