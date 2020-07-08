Активная фаза реконструкции моста на Малиновского стартовала в Ростове

На стройплощадке уже сооружены опоры, началась укрупнительная сборка металлоконструкций. Это информация прозвучала на совещании, которое провел губернатор Василий Голубев.
Глава области потребовал составить график сопутствующих работ по переносу коммуникаций. По его словам, он продолжит контролировать ход работ.
«Это очень важный для Ростова объект. Местные жители давно ждали реконструкции, нужно сделать все возможное, чтобы оправдать их ожидания», — заявил губернатор.
Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», на них потратят 2,7 миллиарда рублей.