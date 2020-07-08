rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Активная фаза реконструкции моста на Малиновского стартовала в Ростове

8 июля 2020, 07:20
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону работы на путепроводе на Малиновского вошли в активную фазу, сообщили в правительстве региона.

На стройплощадке уже сооружены опоры, началась укрупнительная сборка металлоконструкций. Это информация прозвучала на совещании, которое провел губернатор Василий Голубев.

Глава области потребовал составить график сопутствующих работ по переносу коммуникаций. По его словам, он продолжит контролировать ход работ.

«Это очень важный для Ростова объект. Местные жители давно ждали реконструкции, нужно сделать все возможное, чтобы оправдать их ожидания», — заявил губернатор.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», на них потратят 2,7 миллиарда рублей.

Материалы по теме
Подрядчик сорвал сроки ремонта Дома культуры в Ростовской областиВ Таганроге потратят 140 млн руб на ремонт дорогПочти 20 млн рублей потратят на ремонт стадиона возле школы №70 в Ростове
#Новости#Касается каждого#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00