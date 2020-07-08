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Белоруссия отправила Украине помощь для устранения последствий наводнения
8 июля 2020, 11:38
Фото: flickr.com
Белоруссия направила Украине 30 тонн гуманитарной помощи после того, как западные области этой страны пострадали от наводнения.
Как
пишет
RT, груз должен прийти во Львов в четверг, 8 июля.
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